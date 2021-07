Le propriétaire de Mondou fait l’acquisition des magasins Ren’s Pets

Le Groupe Legault, propriétaire des magasins Mondou, a fait l’acquisition de la chaîne de magasins Ren’s Pets, en Ontario et dans les provinces atlantiques. Il s’agit d’une première acquisition à l’extérieur du Québec pour l’entreprise québécoise.

Avec cette acquisition de 100 % des actions de Ren’s Pets, dont le montant n’a pas été dévoilé, le Groupe Legault compte s’imposer comme leader canadien dans la distribution de produits pour animaux de compagnie.

«Cette transaction s’inscrit dans notre plan de développement qui repose sur l’expansion de nos activités au Canada par le biais notamment des acquisitions et des partenariats axés sur l’innovation», a déclaré Martin Deschênes, chef de la direction du Groupe Legault, dans un communiqué, vendredi. «Elle permettra aux deux entreprises de conjuguer leurs forces et d’accélérer leur croissance au Canada en ouvrant de nouveaux magasins grâce à une approche agile et flexible.»

Fondée en 1975, Ren’s Pets, dont le siège social est situé à Guelph en Ontario, compte 35 magasins, dont 31 en Ontario, deux au Nouveau-Brunswick et deux en Nouvelle-Écosse, ainsi qu’un centre de distribution à Guelph. L’entreprise prévoit d’ouvrir trois nouveaux magasins d’ici la fin de l’année et emploie quelque 500 personnes.

De son côté, la marque québécoise Mondou a vu son nombre de magasins passer d’un seul à 74 depuis l’acquisition de la marque par la famille Legault en 1983. L’entreprise emploie aujourd’hui près de 1100 personnes à travers le Québec.