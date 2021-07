Les 10 meilleurs vins italiens à moins de 20$

Tous les vins gagnent à être servis à table, avec de la nourriture, mais les vins italiens, eux, sont littéralement pensés et conçus dans un esprit de gastronomie. Pour accompagner les beaux légumes frais dont regorgent les jardins et les étals des marchés, les Méchants Raisins ont sélectionné 10 coups de cœur (blancs et rouges) à moins de 20 $. À votre santé ! Salute !

Alois Lageder, Pinot Bianco 2020, Sudtirol Alto Adige

Photo courtoisie

12,5 %

1,3 g/L – Biologique | ★★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 12057004

La réputation d’Alois Lageder, domaine familial ayant sa base tout au nord de l’Italie, dans l’Alto Adige, n’est plus à faire. Un pinot blanc très élégant, au caractère fort original. Nez délicat, floral et minéral avec un fond de mandarine. Bien sec tout en donnant l’impression d’être aérien. Ça se boit comme du petit-lait. Un pur bonheur à l’apéro ou avec une salade gourmande.

Volpaia, Citto 2019

Photo courtoisie

Toscana 13 %

2,4 g/L – Biologique | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 14044653

L’un des meilleurs producteurs de chianti ; vous pouvez acheter tous les vins du domaine les yeux fermés. Le dernier en liste à la SAQ est le « petit » Citto, qui se traduit en dialecte toscan comme le « petit frère », en référence au grand vin de la maison, le Castello di Volpaia. Un assemblage à parts égales de cabernet-sauvignon et de sangiovese. C’est bien parfumé, svelte et soyeux. Le parfait « vin de semaine » qu’il faut toujours avoir sous la main. Parfait avec les burgers ou la pizza.

San Valentino, Sangiovese di Romagna Superiore 2019

Photo courtoisie

Scabi 14 %

2,4 g/L – Biologique | ★★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 11019831

Cultivée en bio et vinifiée par le talentueux Roberto Mascarin, cette « petite » cuvée Scabi fait partie des meilleurs sangioveses sous les 20 $ ! Élevé 6 mois en cuves inox (50 %) et en barriques de second passage (50 %), il offre un nez bien parfumé de cassis, de réglisse, de violette et de fumée. Un fruit nourri en bouche, de bonne densité avec des tanins souples et étoffés. Précis et doté d’une franche acidité qui donne de l’élan à une finale assez soutenue et savoureuse. Bref, c’est le roi incontestable du spaghetti !

Masciarelli, Trebbiano d’Abruzzo 2020

Photo courtoisie

13 %

3 g/L | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 12635097

L’un des meilleurs blancs sous les 15 $ à la SAQ. Un blanc authentique et de facture moderne qui nous vient de la région des Abruzzes, en Italie. Élaboré avec du trebbiano, c’est un vin qu’on peut classer comme « étanche-soif ». Le 2020 est toujours aussi surprenant avec de belles saveurs de miel, de pomme, d’abricot et d’acacia. Assez tendre en attaque, presque généreuse, le vin conserve une belle nervosité et paraît bien sec. Idéal à l’apéro ou avec les plats de poisson et fruits de mer.

Cusumano, Angimbé 2020

Photo courtoisie

Sicilia 12,5 %

2,5 g/L | ★★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 11097101

Une découverte à ne pas manquer composée à 70 % d’insolia, un cépage sicilien destiné autrefois à la production du marsala, mais dont on fait aujourd’hui des blancs secs bien parfumés. On lui ajoute un peu de chardonnay, ce qui apporte de la rondeur au vin. Des notes de pêche, de poire et de noix. Sa simplicité le destine à l’apéro, mais il pourra facilement passer à table avec un poisson gras tel un pavé de saumon cuit à l’unilatéral.

Ciù Ciù, Oris 2020, Falerio

Photo courtoisie

13 %

3,6 g/L – Biologique | ★★★ | $

Code SAQ : 13575815

Les Bartolomei ont converti leur vignoble à l’agriculture biologique il y a près de 10 ans. Ciù Ciù (se prononce tchou-tchou) est un clin d’œil au métier de leur ancêtre, qui était employé d’une compagnie ferroviaire. Ce vin blanc délicieux puise sa fraîcheur dans des terroirs d’altitude et son originalité dans les cépages trebbiano, passerina et pecorino. Hyper jeune et débordant de vitalité, mais aussi plein de jolies nuances d’amande fraîche et d’abricot. À ce prix, on en fait provision.

Borgogno, Pinin 2019

Photo courtoisie

Langhe 13,5 %

1,7 g/L | ★★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 14102403

Cet assemblage de dolcetto (70 %) et de freisa donne un vin de couleur pâle, aux reflets grenat, dont le nez gorgé de fruit contraste avec une bouche vive, dotée d’une délicate astringence et d’une vivacité qui ouvre l’appétit. Léger, charnu, savoureux et rassasiant de fraîcheur. À boire avec des spaghettis aux chanterelles.

Astorre Noti, Chianti 2019

Photo courtoisie

14 %

2,5 g/L – Biologique | ★★ 1/2 | $

Code SAQ : 14444930

Bien qu’ils portent le même nom, chianti et chianti classico sont deux entités bien distinctes. Le premier étant beaucoup plus modeste que le second. Cela dit, ce chianti « tout court » issu de l’agriculture biologique est un bel exemple des progrès en cours dans cette vaste appellation toscane. De jolis parfums de cerise acidulée et de poivre, une attaque franche et droite, avec juste ce qu’il faut de chair autour des tanins. Un bon rouge pour la pizza et les pastas.

San Felice, Chianti Classico 2019

Photo courtoisie

13 %

2 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 245241

Le chianti classico d’entrée de gamme de Leonardo Bellacini est modeste, mais toujours séduisant par sa forme dépouillée et ses saveurs nettes de griottes et de cuir. Des tanins granuleux et vigoureux laissent en bouche une sensation de fraîcheur qui invite à passer à table.Avec une pièce de viande rouge et des aubergines grillées nappées d’huile d’olive, c’est le bonheur !

Feudi di San Gregorio

Photo courtoisie

Albente 12,5 %

3,1 g/L | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 14228356

La très vaste propriété d’Antonio Capaldo s’étend sur trois appellations de Campanie, tout au sud du pays, et produit plus de trois millions de bouteilles de vins d’une qualité souvent exemplaire. Ce vin blanc composé de falanghina en est la preuve. Sec, tendu, plus près de la terre que du fruit et, oserait-on... minéral ! Une belle bouteille qui fera votre bonheur à l’apéro, par une chaude journée du mois d’août.