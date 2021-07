Les jeunes doivent devancer leur deuxième dose

Des efforts supplémentaires sont nécessaires en Estrie pour la vaccination des jeunes de 18-29 ans qui tirent encore la patte. Seulement 37,6 % d’entre eux ont reçu leur deuxième dose dans la région.

«Les jeunes ont leur deuxième dose en septembre et ils sont confortables avec ça. Je leur dis devance à cet été», a lancé le directeur de la campagne de vaccination en Estrie, Jean Delisle.

Les brigades de la campagne de vaccination sont sur le terrain pour répondre aux questions et informer la population. On demande aux jeunes quelles sont leurs craintes afin de mieux les éclairer. De plus, des unités mobiles de vaccination se promènent dans la région.

Les autobus de vaccinations se déplacent à des endroits où les jeunes sont, généralement, en grand nombre. Parcs, plages, centres d’achats; le but est de les rejoindre pour faciliter leur vaccination.

Vendredi après-midi, plusieurs personnes se sont réjouies d'avoir eu leur deuxième dose plus rapidement. «Je viens de déménager ici et j’avais un rendez-vous où j’habitais avant, mais ma mère a vu l’autobus donc je suis venue ici», a raconté une jeune fille de 17 ans qui a reçu sa deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 dans l’autobus de vaccination situé dans le stationnement du Carrefour de l’Estrie.

Une offensive a aussi été mise sur pied pour rejoindre un public plus jeune sur les réseaux sociaux. Des plages publicitaires ont été achetées par la campagne de vaccination pour informer les jeunes via Instagram.

Près de 1000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin dans l'une des unités mobiles de la campagne de vaccination de l'Estrie.

