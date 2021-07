Les tarifs de forfaits de données cellulaires en baisse depuis plus d’un an

Les prix des forfaits de données de 2 Go à 6 Go ont baissé de 9 % à 25 % au Canada, par rapport au point de référence des prix répertoriés du début de 2020.

C’est ce que révèle un rapport du ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie dévoilé vendredi.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour rendre les services sans fil plus abordables.

Il s’attend notamment à ce que d’ici deux ans, «les trois principaux fournisseurs de services sans fil et leurs bannières, qui représentent 90 % du marché national, offrent des forfaits de 2 Go à 6 Go à des prix qui seraient 25 % moins élevés que ceux inscrits au point de référence».

Si ces grands fournisseurs n’atteignent pas cet objectif, le gouvernement «prendra des mesures réglementaires additionnelles» pour accroître la concurrence dans le marché et aider à réduire les prix.

En moyenne, les Canadiens ont utilisé environ 2,9 Go de données par mois en 2019.