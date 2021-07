Mon avis sur le cégep obligatoire en français

Je suis d’accord avec vous pour imposer le français à tous au cégep. Quand j’ai étudié trois ans en anglais à l’université, je m’amusais du fait que certaines personnes puissent penser que j’avais en quelque sorte tourné le dos au monde francophone, alors qu’il s’agissait pour moi de me perfectionner en anglais, point à la ligne. Depuis ce temps, j’ai rédigé un mémoire de philosophie en français, dans une université francophone d’ailleurs.

Autre exemple encore meilleur que le mien. Mon cousin, originaire de Sherbrooke également, est allé passer un été dans les îles grecques. Après quelques mois, il parlait la langue. Quand il y est retourné l’été suivant, il a rencontré une Danoise qu’il a suivie ensuite à Copenhague où ils se sont épousés.

Je m’y suis rendu l’année suivante pour constater qu’il était parfaitement intégré à la population vu qu’il avait appris le danois et obtenu un poste comme rédacteur dans un journal. Il y vit toujours avec son épouse et leurs deux fils.

Le danois et le grec, deux langues difficiles à maîtriser qu’il a assimilées en quelques mois seulement et qu’il parle sans accent. Quant au français, il le parle maintenant avec un accent un peu européen.

En revanche, je me souviens d’une fois où j’étais descendu à New York en voiture avec des amis et que je suis tombé sur un Québécois d’environ 18 ans qui travaillait dans une station-service au Connecticut. Il nous a raconté avoir traversé la frontière sans connaître un seul mot d’anglais, et le parler désormais couramment. Alors qu’il cherchait déjà ses mots en tentant de s’adresser à nous en français. « Je perds ma langue maternelle » avait-il avoué.

Comme je soupçonne malheureusement que la plupart des Québécois sont plus proches de ce pompiste que de mon cousin sur le plan intellectuel, je suis donc entièrement d’accord avec vous pour interdire le cégep en anglais à tous les francophones.

Anonyme

Ma mère, deuxième d’une famille de seize enfants, qui avait été obligée de quitter l’école après sa sixième année pour aider financièrement ses parents, avait une idée fixe sur l’obligation qu’on avait mon frère et moi de bien parler notre langue pour s’assurer d’un bel avenir.

Malgré son peu de scolarité, elle parlait un français impeccable et l’écrivait tout aussi impeccablement. Mon enfance a baigné dans les cours de diction, phonétique et stylistique, et je persiste à croire qu’elle avait raison. Sans exclure l’intérêt d’apprendre d’autres langues si on veut survivre dans le monde multiethnique d’aujourd’hui, il importe de savoir bien s’exprimer dans sa langue maternelle. C’est une nécessité qu’on devrait ériger en fierté. On devrait donc imposer les études en français jusqu’au niveau supérieur aux francophones de souche et à tous les immigrants.