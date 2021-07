NASCAR Pinty’s reprend ses droits

Si la pandémie n’a pas empêché la tenue de six courses l’an dernier, toutes disputées en Ontario et hors championnat, la série NASCAR Pinty’s reprend officiellement ses droits dimanche au circuit de Sunset, au nord de Toronto.

« Cette fois, ça repart pour de vrai, s’est exclamé Louis-Philippe Dumoulin, qui vise un troisième titre dans la série de stock-cars la plus importante au pays. L’attente a assez duré et on a tous hâte, autant nous les pilotes que les amateurs, de renouer avec la compétition.

« Ça nous a aussi manqué, a renchéri le Trifluvien, de ne pas avoir couru devant notre public l’an dernier. »

Si la météo le permet, évidemment (les risques de pluie sont élevés dans la région de Barrie), ils seront 17 inscrits à s’élancer sur le tracé ovale d’un tiers de mille.

Du nombre, on retrouve sept pilotes québécois aux grandes ambitions, dont six engagés à temps plein. Outre Dumoulin, couronné en deux occasions (2014 et 2018), il faudra compter sur Andrew Ranger, qui revient cette année après un forfait inattendu l’an dernier dû à la perte de son commanditaire principal.

Le pilote de Roxton Pond, en Montérégie, champion défendant de la série NASCAR Pinty’s, tentera de devenir le deuxième conducteur de l’histoire à remporter quatre fois les grands honneurs, après avoir soulevé le précieux trophée en 2007, en 2009 et en 2019. L’Ontarien Scott Steckly (2008, 2011, 2013 et 2015) est le seul à avoir accompli l’exploit.

Un tandem redoutable

Ranger est aussi le détenteur du record de victoires avec 28, sept de plus que l’Ontarien D.J. Kennington, le seul pilote de la série à avoir participé à toutes les courses (166 départs) depuis la saison inaugurale de 2007.

Mais les Kevin Lacroix, Alexandre Tagliani, Marc-Antoine Camirand et Alex Guénette n’ont pas l’intention de s’en laisser imposer.

Guénette, d’ailleurs, retrouve un volant à temps plein pour la première fois depuis 2013. Le natif de Terrebonne a été recruté par l’équipe Rick Ware, comme Ranger d’ailleurs. Tous deux vont former un tandem particulièrement redoutable.

Lessard en renfort

Une blessure à une main a forcé Donald Theetge à l’inactivité, lui qui devait prendre part aux sept épreuves présentées sur circuit ovale cette année.

Pour combler son absence en lever de rideau, le vétéran de la région de Québec a fait appel à un certain... Raphaël Lessard, qui le remplacera pour deux courses de 125 tours (41,66 milles) à Sunset dimanche. Le premier départ est prévu à 16 h 50 et le second, à 18 h 20.

« Je suis très reconnaissant envers Donald, a dit le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce. Moi je m’en vais là-bas pour gagner, pas pour faire de la figuration. »

Si Lessard ne compte que deux présences en série NASCAR Pinty’s, on se rappellera sa victoire mémorable à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, le 29 juin 2019.

Quatre courses en deux semaines

Des 11 étapes du championnat, quatre seront disputées au Québec et en l’espace de deux semaines !

Après la tenue du Grand Prix de Trois-Rivières, qui revient avec bonheur le 15 août après une année d’absence, les pilotes sont conviés, 13 jours plus tard, au circuit d’ICAR, sur le site de l’aéroport de Mirabel, le 28 août.

Puis, dès le lendemain, l’Autodrome Chaudière sera le théâtre de deux courses. Il s’agira d’ailleurs de l’un des quatre programmes doubles de la saison.

Les autres auront lieu à Mosport, en Ontario, les 4 et 5 septembre, ainsi qu’à Flamboro, également dans la province voisine, le 12 septembre.

Calendrier 2021

Date Circuit Endroit 1er août Sunset Innisfil, Ontario * 1er août Sunset Innisfil, Ontario * 15 août Trois-Rivières Trois-Rivières, Québec ** 28 août ICAR Mirabel, Québec *** 29 août Autodrome Chaudière Vallée-Jonction, Québec * 29 août Autodrome Chaudière Vallée-Jonction, Québec * 4 septembre Mosport Bowmanville, Ontario *** 5 septembre Mosport Bowmanville, Ontario *** 12 septembre Flamboro Flamborough, Ontario * 12 septembre Flamboro Flamborough, Ontario * 26 septembre Delaware Delaware, Ontario *

* circuit ovale

** circuit urbain

*** circuit routier

LES CHAMPIONS

2007 Andrew Ranger 2008 Scott Steckly 2009 Andrew Ranger 2010 D.J. Kennington 2011 Scott Steckly 2012 D.J. Kennington 2013 Scott Steckly 2014 Louis-Philippe Dumoulin 2015 Scott Steckly 2016 Cayden Lapcevich 2017 Alex Labbé 2018 Louis-Philippe Dumoulin 2019 Andrew Ranger

LE PLUS DE VICTOIRES

1. Andrew Ranger 28 2. D.J. Kennington 21 3. Scott Steckly 19 4. Jason Hathaway 14 5. Kevin Lacroix 13 6. J.R. Fitzpatrick 11 7. Louis-Philippe Dumoulin 10 8. Alexandre Tagliani 9 9. Don Thomson 7 10. Alex Labbé 6

AUTRES QUÉBÉCOIS

16. Marc-Antoine Camirand 1 16. Raphaël Lessard 1 16. Donald Theetge 1

Recherche : Louis Butcher

Source : nascar.com