Qui a peur de Stéphan Bureau?

Alors comme ça, le vilain Stéphan Bureau s’est fait taper sur les doigts par l’ombudsman de Radio-Canada pour avoir fait une très vilaine entrevue avec le très très vilain professeur Didier Raoult.

Misère ! On a l’impression d’être dans une cour d’école et qu’un « petit ami » se fait gronder par la maîtresse parce qu’il n’a pas respecté « les consignes » et qu’on le regarde avec des gros yeux fâchés.

L’OMBUDSMAN EST FÂCHÉ, FÂCHÉ

Je vous avais déjà parlé de la réaction affligeante de Pénélope McQuade quand elle avait appris que Stéphan Bureau avait osé tendre son micro à un invité aussi épouvantable que le professeur Raoult, ce scientifique controversé qui a prôné l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour soigner la COVID-19. Elle trouvait ça « dangereux ».

Je me doutais bien que Bureau ne se ferait pas d’amis en interviewant un homme aussi polémiste parce qu’au Québec, si tu ne fais pas l’unanimité, la meute veut te faire taire.

Mais je ne pensais pas que l’ombudsman de la société d’État irait jusqu’à « blâmer » un journaliste aussi chevronné, un animateur aussi éloquent que Stéphan Bureau.

L’ombudsman de Radio-Canada reproche à Bureau, non pas les questions qu’il a posées, mais les questions... qu’il n’a pas posées ! C’est hallucinant ! La prochaine fois, que l’ombudsman envoie donc la liste des questions et sous-questions approuvées à l’avance qui doivent être posées par un animateur qui a 37 années d’expérience derrière la cravate.

L’ombudsman considère que Bureau aurait dû « confronter Monsieur Raoult avec plus de vigueur ».

Mais alors, pourquoi n’applique-t-on pas cette même règle chaque fois qu’un animateur à Radio-Canada donne la parole à des invités de la gogauche, des féministes qui utilisent des fausses statistiques sur la culture du viol, des écologistes jusqu’au-boutistes, des antiracistes racistes, des artistes qui s’autoflagellent, des professeurs d’histoire de Concordia qui pérorent sur le décolonialisme, des professeurs d’études de genre de l’UQAM qui déblatèrent contre le patriarcat, etc. ?

Heureusement que Stéphan Bureau a très bien répondu aux reproches de l’ombudsman : « Je ne présume pas qu’il fallait qu’il y ait un panel derrière Raoult. Ça serait donc de tenir pour acquis que nous avons établi que sa parole est toxique, subversive ou dangereuse. Et là-dessus, moi, je ne change pas d’opinion, quel que soit le consensus scientifique ».

Quand Stéphan Bureau s’est fait lancer des tomates pour le simple fait d’avoir interviewé le professeur Raoult, j’avais parlé de cette controverse avec Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris et chroniqueur à mon émission à QUB radio.

En gros, Christian m’a dit que si l’on devait blâmer tous les journalistes qui ont tendu un micro au professeur Raoult, toute la profession journalistique serait au banc des accusés : les plus connus des animateurs français, de David Pujadas à Apolline de Malherbe, ont tous tenu à faire leur propre entrevue avec le coloré professeur au look détonant.

RADIO-CADENAS

Il me semble que c’est assez inquiétant : non seulement Bureau se fait dire qui il peut (ou pas) interviewer, mais il se fait dicter quelles sont les questions qu’il peut (ou pas) poser.

Et après ça, les Radio-Canadiens nous font la morale en nous parlant de « diversité » ?

Et la diversité de points de vue, ils en font quoi ?