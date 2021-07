Reprise des vols commerciaux chez Air Transat ce vendredi

Le transporteur aérien Air Transat a trois vols commerciaux à son programme ce vendredi, les premiers après six mois d’inactivité due aux restrictions imposées pour lutter contre la COVID-19.

Les trois vols, Montréal-Punta Cana, Punta Cana-Montréal et Montréal-Vancouver, «donnent le coup d'envoi au programme estival de la compagnie», a indiqué Air Transat dans un communiqué. Au plus fort de la saison, le transport assurera 24 liaisons vers 16 destinations au Canada, aux États-Unis, dans le Sud et en Europe.

«C'est avec beaucoup de bonheur et de fébrilité que nous reprenons aujourd'hui le ciel après ces longs mois de suspension, a affirmé Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. En vue de notre reprise, nos équipes ont tout mis en œuvre afin d'assurer la sécurité des voyageurs et faciliter leur processus de planification, en ajustant continuellement notre programme de mesures sanitaires Protection Voyageur et notre guide pratique sur les exigences de voyage.»

La compagnie a précisé que «sous réserve de l'évolution des restrictions de voyages, [elle] pourrait toutefois devoir modifier son calendrier de vols», ajoutant que «les clients touchés par des changements majeurs seraient admissibles à un remboursement».