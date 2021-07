Starlin Castro suspendu et bientôt libéré

Le joueur des Nationals de Washington Starlin Castro a été suspendu pour une période de 30 jours, vendredi, après avoir enfreint la politique du baseball majeur en matière de violence conjugale, d’agression sexuelle et de maltraitance des enfants.

Les ligues majeures avaient placé l’athlète de 31 ans en congé administratif la semaine dernière, pendant qu’elles enquêtaient sur une accusation de violence conjugale.

Les Nationals ont pour leur part annoncé qu’ils libéreront Castro après qu’il ait purgé sa suspension.

En 87 rencontres cette saison, le joueur d’arrêt-court a maintenu une moyenne au bâton de ,283 et a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à trois occasions. Il s’agissait de la deuxième campagne de Castro dans l’uniforme des «Nats», lui qui a déjà porté les couleurs des Cubs de Chicago, des Yankees de New York et des Marlins de Miami.