Un grand retour victorieux pour Équipe Québec

Musique, bière, poutine et hot dogs étaient présents en compagnie de nombreux sourires pour le retour du baseball professionnel à Québec. La foule a également répondu à l’appel avec une capacité maximale de 2800 spectateurs qui ont pris place dans les estrades pour une partie qui était beaucoup plus significative que le résultat au tableau indicateur, bien que l’équipe du Québec ait triomphé.

La formation a mis le paquet pour la présentation des joueurs. Michel Laplante a reçu une chaleureuse ovation du public et le maire de Québec Régis Labeaume a lancé une prise pour le lancer protocolaire qui a été suivi d’un spectaculaire feu d’artifice. Les joueurs québécois ont reçu aussi un bel accueil des spectateurs et ça sentait finalement le baseball.

« Gagne ou perd, l’organisation est assurément gagnante aujourd’hui. Quand nous sommes partis aux États-Unis, tout ce qu’on avait dans nos bagages c’était l’espoir de revenir et nous sommes rendus là. C’est vraiment une belle soirée et les gars sont fébriles dans le vestiaire. J’ai aussi un peu menti pour le résultat du match, on veut vraiment gagner », mentionne l’entraîneur de la formation d’Équipe Québec, Patrick Scalabrini, juste avant le début du match.

Les choses ont pourtant bien commencé pour la formation en bleu avec deux Québécois qui ont sonné la charge dès la première manche.

Louis-Philippe Pelletier a frappé un simple sur le premier tir dirigé vers lui et son coéquipier David Glaude a suivi avec son septième coup de canon de la saison pour prendre les devants deux à zéro. Équipe Québec a ajouté un point en première et Karl Gélinas semblait intouchable au monticule.

Ramené sur terre

Après trois manches sans histoire, le toit est tombé sur la tête de Karl Gélinas en quatrième. Les Boulders ont utilisé la longue balle pour revenir de l’arrière. Zach Kirtley avec une frappe en solo, puis le meneur de la ligue Frontier pour les circuits, Ray Hernandez, a suivi avec une solide claque de deux points pour créer l’égalité.

L’équipe visiteuse a ensuite pris une bonne option pour gâcher définitivement la fête en ajoutant deux points en quatrième après deux retraits, dont le premier après deux retraits qui a chassé Karl Gélinas du monticule après avoir été chaudement applaudi par la foule. Les Boulders ont même poussé l’audace jusqu’à prendre les devants 6 à 3 en sixième manche.

Remontée spectaculaire

Il ne fallait pas compter Équipe Québec pour battue pour son retour à domicile. Un mélange d’opportunisme combiné à une difficulté à effectuer les jeux de base des visiteurs a fait exploser l’équipe pour sept points en huitième manche. Jesse Hodges avec un double de deux points et Gunner Rainey avec un coup de circuit de deux points ont été les héros du club local avec des frappes qui ont semé la frénésie dans la foule.

Les Boulders ont bien tenté de revenir en neuvième manche en inscrivant deux points, mais la menace a pris fin sur un roulant au premier but avec deux coureurs sur les sentiers.

Au-delà du succès entourant le retour du baseball dans la Vieille Capitale, Équipe Québec se rapproche à seulement une partie du premier rang avec la victoire.

Les sourires sur les visages des spectateurs semblaient avoir valu tous les sacrifices que les joueurs et entraîneurs ont endurés depuis le début de la saison.

Ce qu’ils ont dit

«C’était incroyable, tout ce j’ai vendu aux joueurs pendant deux mois sur le baseball à Québec s’est concrétisé. La foule a été sublime et le match très enlevant. C’était une superbe soirée.»

– Patrick Scalabrini

«C’est pas descriptible la réaction de la foule ce soir et le match a été au-delà de nos espérances. C’était tellement l’fun de recevoir de l’amour du public après un beau coup.»

– David Glaude

«C’est une très belle victoire d’équipe et tout le monde a participé. Je me sentais bien au monticule et j’ai fait seulement deux mauvais tirs sur les deux coups de circuit. Les erreurs pardonnent plus facilement dans le baseball senior.»

– Karl Gélinas

