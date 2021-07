Victoire à sens unique du NYCFC

Le New York City FC n’a laissé aucune chance aux champions en titre de la Major League Soccer (MLS), le Crew de Columbus, l’emportant par la marque de 4 à 1 vendredi soir, au Yankee Stadium.

Bien que le Crew ait dominé sur le plan de la possession (56 %), l’équipe locale s’est créé davantage d'occasions offensives. Les joueurs du NYCFC ont cadré neuf de leurs 24 frappes et quatre ont abouti au fond du filet.

Valentin Castellanos et Thiago Andrade ont marqué en première mi-temps et Keaton Parks et Santiago Rodriguez ont frappé après la pause.

Columbus a évité l’affront du blanchissage lorsque Pedro Santos a converti son tir de pénalité dans les arrêts de jeu de la deuxième période.

En Floride, l’Orlando City SC a remporté un autre match porté vers l’attaque en battant l’Atlanta United FC 3 à 2.

Josef Martinez a marqué pour la première fois depuis le mois de mai, donnant les devants aux visiteurs dès la première minute de jeu. Marcelino Moreno a aussi trouvé le fond de la cage à la 66e pour donner une avance de 2 à 1 à Atlanta.

Orlando a toutefois fait preuve de caractère. Silvester van der Water a créé l’égalité à la 79e minute et, quelques instants plus tard, le capitaine Nani donnait la victoire aux Lions.