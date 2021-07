MARTIN, Raymonde



À Longueuil, le 15 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Raymonde Martin, épouse de feu Claude Godin.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Ronny), ses petits-enfants Molly (Karrar), Alexane et Kendrick, sa soeur Jeanne (Réal), son beau-frère Marcel (Céline) et leurs filles Luce et France (Guillaume), ses neveux, nièces, cousins, cousines et toute sa famille, ses amis(es), ainsi que sa fille de coeur Manon.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 août 2021 de 9h à 13h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.Nous tenons à remercier chaleureusement sa voisine Lise (Guy), sa nièce Diane et son neveu Bernard pour le précieux temps qu'ils ont accordé au bien-être de Raymonde.La famille aimerait remercier du fond du coeur l'équipe des soins à domicile du CLSC de Varennes pour leurs soins et leur grande gentillesse qui ont permis à Raymonde de demeurer chez elle comme elle le souhaitait.