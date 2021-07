EMOND, Philippe



Philippe Emond, de Ormstown, nous a quittés le 19 janvier 2021, à l'âge de 62 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Linda, ses enfants Cynthia, Dominic et Antony, ses petits-enfants Sarah-Maude, Naïka, Hélody et Jaymerick, ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera dès 13 heures le samedi 7 août 2021 en l'église Saint-Malachie à Ormstown, suivi d'un hommage commémoratif à 14 heures. Le déroulement de la cérémonie se fera selon les règles sanitaires en vigueur.www.mcgerrigle.com