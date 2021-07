DESJARDINS, Rita



À St-Jérôme, le 19 juillet 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Rita Desjardins, veuve de feu monsieur Julien Massé.Elle est partie rejoindre son époux et ses soeurs Jeannine (feu Euclide), Ghislaine, Lise (feu Fernand) et Rolande (feu Jean-Guy).Elle laisse dans le deuil son frère Jean (feu Louise), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 août 2021, de 19h à 22h, au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8www.salonsfunerairesguay.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.