DEMERS, Micheline (née Haeck)



À Laval, le 24 juillet 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Micheline Demers (née Haeck), épouse de Monsieur Jacques Demers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sonia et Yanick, ses petits-enfants William, Vincent, Mathilde et Émile, sa soeur Madeleine, ses frères Charles (Jacqueline), Fernand (Lise), Henri (Gertrude) et Yvon (Ginette), son beau-frère Jean-Paul (Angèle), sa belle-soeur Jeanne ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 août de 15h à 18h, ainsi que le vendredi 13 août de 12h30 à 13h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le vendredi 13 août à 14h à l'Église St-Martin, 4080, boul. St-Martin ouest.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de la Sérénité pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à La Maison de la Sérénité serait apprécié en sa mémoire.