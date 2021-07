FOURNEL PAQUIN, Gertrude



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 22 octobre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Gertrude Fournel, autrefois de l'Acadie, épouse de feu René Paquin.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre, Bernard, Raymond (Michèle), ses petits-enfants Charles-Félix et Emeryse, son frère Claude (Lise) ainsi que neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle dimanche 8 août 2021 de 14 h à 16 h. Une cérémonie suivra en la chapelle du complexe funéraire.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com ou en partageant la publication de notre page Facebook.