BIRON, Jeanne-Alice



À Montréal, le 16 juillet 2021, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée Madame Jeanne-Alice Biron.Elle laisse dans le deuil Annette Biron (Vachon), Rose-Aimé Chrétien (Biron), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 août 2021 de 14h00 à 17h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi le 7 août 2021 à 17h00 en la Chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Jardins Renoir de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.Si désiré, vous pouvez envoyer des fleurs ou faire un don à la Fondation de l'Hôpital de St-Justine en la mémoire de Jeanne-Alice.faire-un-don