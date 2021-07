Rouleau, Aline



Saint-JérômeLe 26 juillet 2021, à l'âge de 89 ans est décédée auprès de sa famille, entourée d'amour, madame Aline Chartrand Rouleau.Maman laisse un vide immense dans nos coeurs, ses trois enfants, Jean-François (Evelyne Gauvreau), Benoit et Annie, son petit-fils Samuel et son arrière-petite-fille Charlotte.Elle laisse aussi dans le deuil son frère Guy (Solange Pinet) ainsi que plusieurs neveux et nièces.Maman a eu 60 belles années de mariage avec l'amour de sa vie (feu Raymond Rouleau). Après avoir élevé sa famille, elle s'est bien adaptée à la vie moderne et a oeuvré dans le monde de la vente immobilière pendant plus de 30 ans. Elle a fait un succès de sa carrière, se classifiant dans les premiers vendeurs au Québec et au Canada pour le Permanent pendant plusieurs années. En fin de carrière, elle a découvert une passion pour la peinture.Des dons à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord, seraient appréciés, 385 rue Lebeau, Saint-Jérôme, QC, J7Y 2M8, www.pallia-vie.ca (Cartes disponibles au salon).Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus, une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est permise.