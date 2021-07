GIRARD, Gaétan



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gaétan Girard, survenu le 26 juillet 2021 à l'âge de 71 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Fex, ses filles Nadine (Sébastien), Isabelle (Martin) ainsi que Dominique (Stéphane), ses petits-enfants: Mia, Maxime et Valérie (et conjoints), ses arrière-petits- enfants Mathis et Sophia-Rose, sa mère Thérèse Aubé (feu son père Majella), ses frères Michel (Micheline) et André (Edith), beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'amis.Selon sa volonté, il n'y aura pas de cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.La famille tient à remercier tout le personnel pour leurs soins et leur dévouement auprès de toute la famille.