MARLEAU, Monique



À Châteauguay, le 25 juillet 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Monique Marleau, épouse de feu M. Jean-Louis Trottier.Elle laisse dans le deuil ses fils Serge (Colette) et Daniel (Annie), ses 6 petits-enfants, ses 10 arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 août 2021 à 14h, en l'église Ste-Marguerite-D'Youville (130 boul. St-Jean-Baptiste, Châteauguay, Qc).96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du Salon Funéraire (info@alexandrenicole.com).La famille désire remercier les membres du personnel du Centre d'hébergement Châteauguay pour leurs bons soins et leur support.