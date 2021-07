POIRIER, Fernand M.



À Montréal, le 22 juillet 2021, est décédé Fernand M. Poirier, conjoint de Martin Gobeil, fils de feu Marie-Reine Lemieux et feu Hector Poirier et frère de feu Jean-Paul Poirier.Il laisse dans le deuil son conjoint Martin Gobeil, ses frères et sa soeur, Denis Poirier (Sylvie Larente), Francine Poirier (Pierre Rochon) et Roger-Michel Poirier (Pierre Tourangeau), une tante maternelle Jeannette Lemieux (feu Pierre Maheu), ses nièces et ses neveux, cousines et cousins ainsi que parents et amis, dont notamment Suzanne Côté. lI laisse aussi dans le deuil la famille de son conjoint Chantal Gobeil (feu Carmine Domenicucci), Pierre Gobeil, Linda Gobeil (Marcel Desjardins), Richard Gobeil (Mona Henrion) et Sonia Gobeil (Jean Groleau).Les funérailles auront lieu dans l'intimité.Des dons à la Fondation du CHUM, La Fondation de l'Ataxie Charlevoix-Saguenay ou la Société canadienne du cancer seraient appréciés.