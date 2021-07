LEDUC, Germaine Vincent



C'est avec le coeur lourd que nous annonçons le décès de Germaine Vincent Leduc le 9 juillet 2021, épouse de feu Aimé Leduc et fille de feu Arthur Vincent et de feu Marie-Anne Clément.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Réjeanne (feu Roger Trottier) et Lise, son neveu Daniel (Manon) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le jeudi 5 août 2021 de 16h à 18h suivi du service funéraire dans la chapelle de la Résidence.