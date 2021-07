LAOUN NASSIF, Rénata



23 février 1936 - 23 juillet 2021Le 23 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Rénata Laoun Nassif. Elle rejoint son époux monsieur Antoine Nassif, son fils Samir Nassif ainsi que tous ceux qui nous ont quittés trop tôt.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sam Nassif (Hélène), Felix Nassif (Martine), Sonia Nassif, Soheil Nassif (Mounira), ses petits-enfants, Antony (Michelle), Andrew, Alexia, Samir (Diana), Stéphanie, Antoine, Mia, Ella, ses arrière-petits-enfants: Avital, Amalina, Marcela, Kingston, Maximus, Naomi, ainsi que ses belles-sœurs Anna (feu Roger) Laoun et Paula (feu Roland) Laoun. Elle laisse également dans le deuil les familles Laoun, les familles Fry, la famille Daou et plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 août 2021 de 16h à 22h ainsi que le dimanche 8 août 2021 de 16h à 22h, à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARDLes funérailles auront lieu le lundi 9 août 2021 à 11h à l'Église de St-Hubert située au 5310 chemin de Chambly à Saint-Hubert, suivi de l'inhumation au Cimetière de St-Hubert. Ensuite, une réception aura lieu pour rendre hommage à la défunte.Pour la famille et amis lointains, les funérailles seront projetées en direct par Zoom Meeting en cliquant sur le lien suivant :