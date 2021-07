MEILLEUR, Alice (née Côté)



De Montréal, le 18 juillet 2021, à l'âge de, est décédée Mme Alice Côté, veuve de Dr René Meilleur.Elle laisse dans le deuil ses enfants André et Claire, ses petits-enfants, Daniel, Karine et Simon, ses neuf arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 août prochain de 14h à 17h aux146 RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC J7R 1Y2www.salonsfunerairesguay.comUn dernier hommage sera tenu le jour même, au salon dès 16h30.