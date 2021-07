BÉLANGER, Roland



À Sainte-Agathe-des-Monts, autrefois de Boisbriand, le 24 juillet 2021, à l'âge de 83 ans s'est éteint paisiblement M. Roland Bélanger, époux de feu Adrienne Desrochers.Il laisse dans le deuil sa conjointe des dernières années Mme Monique Lacasse, ses enfants, Marie-Hélène, Anne-Marie, Simon-Pier, Isabelle, leurs conjoints et leurs enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis et joueurs de cartes.La famille recevra vos condoléances le dimanche 8 août de 13h à 17h au :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Ses proches désirent remercier tout le personnel de l'hôpital de Sainte-Agathe d'avoir adouci ces derniers jours avec leur empathie et leur gentillesse remarquables.