BEAUCHAMP, Pierre



À Laval, le 19 juillet 2021 à l'âge de 83 ans est décédé M. Pierre Beauchamp, époux de Rolande Meloche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Benoit (Josée) ses petits-enfants Louis et Florence, ses soeurs Suzanne, Francine et son frère Paul, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses arrière-neveux et arrière-nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 août de 13h00 à 15h30 au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC H3V1E7Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société Parkinson du Québec serait apprécié en la mémoire de Pierre Beauchamp.