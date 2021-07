BILODEAU, François



À Montréal, le 16 mars 2021, est décédé François Bilodeau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Benoît, Isabelle et Geneviève, ses quatre petits-fils ainsi que ses frères et soeurs: Jeanne, Marcelle, Rita, Onil, Jean-Pierre, Marie-Laure et leurs enfants.Les cendres seront mises en terre au cimetière de St-Éloi le samedi 7 août à 10h.