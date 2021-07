LADOUCEUR, Claude



De Montréal, le 19 juillet 2021, à l'âge de 65 ans est décédé monsieur Claude Ladouceur.Il laisse dans le deuil sa soeur Diane, son frère Jean (Julie), son neveu François, ses nièces Anne-Marie (Ian) et Claudine (Sébastien) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8www.salonsfunerairesguay.comle lundi 9 août de 19h à 21h et le mardi dès 9h. Les funérailles auront lieu en l'église Ste-Rose-de-Lima à Laval dès 11h, l'inhumation suivra.