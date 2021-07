Savard, Raymond



À Montréal, le 20 juillet 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Raymond Savard, fils de feu Gonzague Savard et de feu Élise Bergeron.Il laisse dans le deuil son épouse, Lucille Béchard ainsi que ses enfants, Céline (feu Gaëtan Dufour), Lise et André (Nathalie Racicot), ses petits-enfants, Julie, Andréane et Martine (Marc-Antoine Breau), ses arrière-petits-enfants, Émile, Charles et Simone, ses belles-soeurs Jacqueline Béchard (feu Jacques Dagenais), Cécile Béchard (feu Viateur Rolland), son beau-frère Marcel Hurteau (feu Pauline Béchard) ainsi que d'autres parents et amis.Natif de Montréal dans le secteur du Parc Lafontaine, il a élu domicile dans le quartier Ville-Émard suite à sa rencontre avec sa douce Lucille avec laquelle il a partagé 69 années de mariage. Verdun est devenu sa ville d'adoption pour opérer un commerce de quartier et poursuivre son implication citoyenne notamment par le biais de différents organismes (Club social des amis des scouts, Club Richelieu Verdun et Club Lions de Verdun). Empreint de riches valeurs humaines, il a été au service de sa communauté.Il a occupé le poste de conseiller municipal de Verdun de 1973 à 1985 et a été élu maire de Verdun de 1985 à 1993. Il a cumulé le poste de député fédéral du district Verdun-Saint-Paul de 1977 à 1984.Soucieux du bien-être de sa famille, il laisse le souvenir d'un homme amoureux de la vie, généreux, toujours souriant et rempli d'humour. Résiliant face à la maladie, il a su conserver l'énergie et la sérénité jusqu'à la fin de sa vie.La famille vous accueillera, le vendredi 6 août de 14h à 17h et de 19h à 22h au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES, MONTRÉALEn raison des restrictions sanitaires, les visites seront permises pour un maximum de 50 personnes en alternance.Un service religieux en sa mémoire se tiendra à la Chapelle Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de La Basilique Notre-Dame de Montréal, le samedi 7 août à 10h30. Vous pourrez offrir vos condoléances à compter de 10h.En raison des restrictions sanitaires, les membres de la famille et un nombre limité d'invités pourront assister à la cérémonie. Si vous souhaitez être présent, veuillez-nous en faire part, au plus tard le 3 août, par courriel à l'adresse suivante:Pour y participer, vous recevrez une confirmation ainsi que les informations requises. La cérémonie sera transmise en webdiffusion. Le lien sera accessible en direct ou en rediffusion sur le site du Centre funéraire Côte-des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel du CHUM, du Centre hospitalier de Verdun et du CLSC de Verdun ainsi que tous les aides-soignants personnels durant sa maladie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou un don en sa mémoire à la Fondation du CHUM, à la Fondation Santé Urbaine (Centre hospitalier de Verdun) ou à La Maison du Père.