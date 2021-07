CHARBONNEAU, Hélène

(née ST-JACQUES)



À Sainte-Agathe, le 27 juillet 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Hélène St-Jacques, épouse de M. Michel Charbonneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Laurette Valade, ses fils Marc (Nancy) et Ian (Nancy), ses petits-enfants Éric, Jonathan, Tristan, Mahely et Zak, ses frères Gilles et Alain ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 2 août 2021 de 13h à 16h et de 18h à 21h ainsi que le mardi 3 août 2021 de 9h à 10h au salon de la :Les funérailles auront lieu le mardi 3 août 2021 à 10h, en La Cathédrale de Saint-Jérôme et de là, l'inhumation suivra au Cimetière de Saint-Jérôme.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD du 3e étage du Pavillon Philippe-Lapointe de Ste-Agathe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Saint- Jérôme et/ou à la Fondation médicale des Laurentides.