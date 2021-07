MIGNEAULT, Marguerite



À Verdun, le 23 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Marguerite Migneault, épouse de feu Gilles Legault.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Jean-François (Johanne), feu Johanne, Mario (Diane), Robert (Sylvie), Sylvain et Manuel, ses petits-enfants Isabelle, Jessica, Jonathan, Danny, Gabriel et Lianne, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 août 2021 de 14 heures à 17 heures au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain et plus particulièrement Dr. Robert Marchand pour leur soutien et les bons soins prodigués. La famille aimerait également remercier le CLSC de Pointe-Saint-Charles.