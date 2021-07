BEAUCHAMP, Ghislain



À Greenfield Park, le 9 juin 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Ghislain Beauchamp. Natif de Saint-Jérôme, il était le fils de feu Alfred Beauchamp et de feu Fernande Corbeil.Il laisse dans le deuil ses enfants, Josée, Julie (Dominique) et Valérie (Sylvain), ses petits-enfants, Laurie, Bruno, Philippe, Laurence, Xavier, Antoine et Florence, ses soeurs, Évelyne (feu Robert) et Sonia (feu Yves), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Ses cendres seront inhumées au Cimetière de St-Jérôme le 28 août à 15 h 30.M. Ghislain Beauchamp aurait aimé remercier de son vivant, sa famille, ses amis proches ainsi que tout le personnel soignant des établissements de santé qu'il a fréquentés et qui lui ont offert de très bons soins. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez faire un don à la Fondation des maladies du coeur :ou à l'Institut de cardiologie de Montréal: