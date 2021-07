THIBERT-ROBINEAU, Hélène



À Dundee, le 2 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Hélène Robineau, épouse de Marcel Thibert.Outre son époux Marcel, elle laisse dans le deuil ses fils feu Claude Thibert (Marie Goulet), René (Nathalie Pimparé) et Jean-Pierre (Corrine St-Arnault), ses 7 petits-enfants Marc, Vanessa, Alexandre, Catherine, Simon, Audrey, et Charles, son arrière-petit-fils Zak, ses frères Gilbert et Claude, ses soeurs Thérèse et Lise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 7 août à partir de 13h, en l'église de Ste-Madeleine. Une liturgie de la Parole suivra à 14h, et de là inhumation au cimetière du même lieu.La famille tient à remecier la Dre Julie Larochelle et le personnel infirmier à domicile du CLSC de Huntingdon pour leurs merveilleux soins et leur dévouement.