FORTIER DINARDO, Suzanne



À L'Assomption, le 22 juillet 2021 à l'âge de 90 ans, est décédée Suzanne Dinardo (née Fortier), épouse de feu Joseph Dinardo et mère de feu Michel Dinardo.Elle laisse dans le deuil ses filles Danielle, Sylvie (Daniel Robichaud) et Josée (Sylvain Fiset), ses petits- enfants: Érick, Ugo, Mathieu, Célia, Olivier et Raphaëlle, ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Nicholas, Diana, Rafael, Charlotte, Béatrice et Léopol, sa soeur Yvette, ses nièces et ses neveux.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er août de 13h à 16h Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700, rue Beaubien est à Montréal,suivi d'une célébration au salon.Nous tenons à remercier tout le personnel du CHSLD de L'Assomption pour les soins apportés à notre mère ainsi que pour leur soutien.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec.