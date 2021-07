HOULE, Pierre



Nous sommes attristés de vous annoncer le décès de Pierre survenu le 22 juillet 2021.Il laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée Ginette (Fréchette), sa fille Marie-Christine et son fils feu Jean-François, ses petits-enfants Guillaume et Olivier (Tardif), ses frères Raymond (Mariette) et Normand, sa soeur Marie-France (Claude), feu Jean-Guy (Hélène) et feu François, ses neveux et nièces et leurs enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances lors de l'exposition des cendres le jeudi 5 août de 18h à 20h ainsi que le vendredi 6 août de 10h à 13h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.La cérémonie aura lieu par après à 13h, suivie de l'enterrement au repos St-François d'Assise à 13h40.