GUINDON (née Laurin), Rolande



D'Oka, le 15 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Rolande Laurin, épouse de feu M. Joseph Guindon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjean (Claire Rochon), Réal (Laurence Cousineau), Ginette, Solange (Pierre Dulude) et Richard (Rose Dumas), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aux:156, RUE NOTRE-DAMEOKA, QC J0N 1E0Tél: 514-871-2020www.salonsfunerairesguay.comle vendredi 6 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi dès 9h.Les funérailles auront lieu le samedi 7 août à 11h en l'église L'Annonciation d'Oka, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique serait apprécié.