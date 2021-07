Édouard Bélanger remporte la Traversée internationale du lac Saint-Jean

Ils n’étaient cette année que trois nageurs à concourir à la 67e Traversée internationale du lac Saint-Jean, et dans des conditions particulièrement éprouvantes, le natif de Québec Édouard Bélanger a remporté l’épreuve, samedi à Roberval.

Parti de Péribonka à 8 h 30, le représentant de la Belle Province a parcouru à la nage la distance de 32 kilomètres en environ huit heures.

La Traversée avait dû être annulée l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Cette fois, les restrictions aux frontières canadiennes ont empêché les athlètes internationaux de prendre part à l’événement.

La solitude a pesé sur Bélanger, un habitué des défis de 10 km en eau libre. «Quand on est sorti de la rivière, j’ai trouvé ça dur [d’être] tout seul, a mentionné à la foule un jeune homme visiblement secoué par sa course. Quand j’ai commencé à voir l’église, j’ai trouvé ça un peu plus facile. J’ai trouvé ça long par moment.»

Bélanger a avoué qu’il était «confiant du début à la fin» de pouvoir accomplir l’exploit. «J’ai eu de bons conseils et j’ai réussi à passer au travers», a-t-il dit.

Il a su imposer son rythme sur ses compétiteurs William Bourumeau, un Français résident à Chicoutimi, et Alexandre Harvey, de Vaudreuil-Dorion.

Ce dernier, le doyen de la compétition à 43 ans, a dû être sorti de l’eau vers le 14 km pour des problèmes de santé. Il avait alors nagé pendant 3 heures et 20 minutes dans les vagues.

Ce sont d’ailleurs les multiples bourrasques qui ont rendu ce parcours encore plus difficile qu’à l’habitude. En 2019, le champion néerlandais Marcel Shouten avait atteint Roberval dans un temps de 7 heures et 13 minutes.