TOURIGNY (née Massicotte)

Cécile



À Laval, le 28 juin, à l'âge de 83 ans est décédée Cécile Massicotte, épouse de Réjean Tourigny.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (feu Maryse Guilbault) et Martine, ses petits-enfants Joëlle (Samuel), Marie-Michelle (Kevin) et Hugo, ses arrière-petits-enfants Mila et Mason, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée (édifice situé à l'arrière) du complexe :le dimanche 8 août dès 13h; une cérémonie commémorative y sera célébrée à 16h.