LACHAPELLE, Claudette née Belzile

Paisiblement, lundi le 26 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Claudette Belzile épouse de feu Jean Lachapelle.Outre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Daniel) Marc (Nicole), ses petits-enfants, Lysanne, Benjamin, son arrière- petite-fille Lily-Rose, ainsi que ses frères et soeur, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Une cérémonie aura lieu ultérieurement.