GENDREAU, Denise

(née Beaudry)



Le 20 juillet 2021, Denise nous a quittés subitement.Dans les derniers mois de sa vie, elle a fait preuve d'une résilience inspirante.Elle laisse dans le deuil, son époux des soixante dernières années, Paul, ses enfants, Luc (Diane Jacques), Diane (Yves Boudreau), Nathalie et Guy (Mimi Katergaris) ainsi que ses précieux petits-enfants, Gabriel, Nicolas, Zachary, Émilie, Delphy, Angelina, Nastassja, Xavier et Kiro.Nous recevrons les condoléances de 13h30 à 14h15, le 19 août prochain, à la paroisse St-Joachim située au 2 rue Ste-Anne à Pointe-Claire. Suivra, à 14h30, la célébration qui sera diffusée sur YouTube, dont voici le lien:Un don in Mémoriam à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec serait apprécié.Les arrangements funéraires ont été confiés à Voluntas (Voluntas.ca, 514-695-7979).