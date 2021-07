Ma mère m’aime-t-elle vraiment?

J’ai 65 ans et je suis la deuxième d’une famille qui compte aussi un garçon, l’aîné, et une autre fille, la cadette. Tous les trois, nous avons été élevés dans la rigueur, vu la main de fer de notre mère. Notre père a toujours été un homme mou qui pliait devant tous les caprices de sa femme jusqu’à son décès il y a deux ans.

Mon frère est marié et il a deux enfants. Comme il a toujours été le préféré de nos parents, tout lui fut facile. Ils lui ont payé des études supérieures et ils l’ont aidé pour l’achat de sa première maison. À leurs yeux, ce garçon est presque l’équivalent d’un dieu. Ils ont une confiance totale en son jugement et depuis le décès de notre père, il gère les finances de notre mère.

Ma sœur, quant à elle, a vécu de grands moments de révolte contre les parents et s’est très vite distanciée de la famille. Elle vit en Ontario avec son conjoint et leurs trois enfants et elle évite au maximum les rencontres familiales.

Quant à moi, malgré mon âge, je vis encore dans la maison familiale avec ma mère. De fait, je n’ai jamais quitté cette maison parce que je n’ai jamais eu personne dans ma vie. Et comme mes affinités vont aux femmes plutôt qu’aux hommes, j’avais intérêt à garder secrète ma vie amoureuse si je ne voulais pas me faire tuer par ma mère.

J’en arrive au point principal de ma lettre. Après avoir travaillé quarante-cinq ans, je viens de prendre ma retraite et je trouve ça difficile. Le caractère de ma mère ne s’améliorant pas avec l’âge, elle continue à me mener par le bout du nez. Et même si depuis toujours c’est moi qui vois à l’entretien de la maison, et je pense que je le fais bien, elle n’est jamais contente.

Pour ajouter une couche aux humiliations qu’elle me fait endurer, depuis la mort de notre père, c’est à mon frère aîné qu’elle s’adresse pour toutes les décisions importantes qu’elle a à prendre. Je suis exclue du portrait alors que j’ai toujours été présente pour assister mes parents en tout.

Comme ma retraite personnelle est mince, j’ai peur de ce qui risque d’arriver quand ma mère va mourir. Je crains de me retrouver à la rue et ça m’angoisse. J’ai toujours eu l’impression que ma mère ne m’aimait pas parce que j’étais la préférée de notre père. Mais depuis son décès, j’ai l’impression qu’elle ne m’aime pas du tout pour m’avoir mise ainsi de côté. Selon vous, est-ce que je m’en fais pour rien ?

M-T.

Pour répondre à votre question, je ne sais pas si votre mère vous aime. Mais si c’est le cas, elle vous aime mal. Vous ne vous en faites pas pour rien selon moi, mais comme il est un peu tard pour inverser la vapeur, je ne sais trop quoi vous dire pour stimuler en vous la volonté d’être respectée par une mère ingrate qui ne fait que profiter de votre faiblesse.

Vos propos me font penser à ceux d’une adolescente qui aurait oublié de vieillir et d’acquérir les habiletés pour prendre sa vie en main et vivre pour elle-même et par elle-même. Il est malsain de vous être ainsi abandonnée sans réagir pendant autant d’années. Au point même de cacher votre orientation sexuelle. C’est d’une tristesse qui frise le pathétique.

Il faut cesser de toujours vous placer en position d’infériorité, car ça équivaut à donner à votre mère ainsi qu’à votre frère, les clés pour vous piéger un peu plus. Ça m’attriste de devoir vous parler ainsi, mais je n’ai pas le choix si vous espérez que les choses changent le moindrement.

Comme vous n’avez plus de temps à perdre, offrez-vous le cadeau d’une consultation en psychologie pour mettre en branle le plus rapidement possible un processus de réhabilitation.