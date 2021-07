Place aux 24 Heures de Spa-Francorchamps

C’est probablement le plus beau circuit de courses en Europe et celui qui accueille, chaque année, le cirque de la Formule 1.

Mais cette fois, il sera le théâtre de l’une des plus prestigieuses épreuves d’endurance sur la planète.

Le coup d’envoi des 24 Heures de Spa-Francorchamps, en Belgique, sera donné à 10 h 30, heure du Québec, ce matin.

« C’est mon circuit favori, s’est exclamé Mikaël Grenier, le seul pilote québécois engagé à cette compétition d’importance. Mais c’est aussi la plus éprouvante, reconnaît-il. Non seulement parce que la compétition y est très forte, mais aussi en raison de la météo changeante qui peut nous jouer des tours. »

« Le beau temps peut faire place à une averse quelques minutes plus tard, sans s’en apercevoir. »

Pour la quatrième fois

Photo courtoisie, Mikaël Grenier

Le pilote de 28 ans, originaire de la région de Québec, a beau vouloir répéter que le tracé sinueux, long de sept kilomètres, est son préféré, il ne lui a jamais porté chance.

Grenier en sera à sa quatrième participation aux 24 Heures de Spa-Francorchamps.

« Honnêtement, je suis dû pour un bon résultat, dit-il. Dans le passé, j’ai été victime de malchances ou de bris mécaniques. »

Au total, ils seront une soixantaine d’équipages à prendre le départ..

Grenier, recruté par l’écurie Winward Racing, pilotera une magnifique Mercedes AMG GT3.

Pour l’occasion, il partagera le volant avec l’Américain Russell Ward et le Britannique Philip Ellis dans la catégorie « Argent », à laquelle les plus grands constructeurs, dont Aston Martin, Ferrari, Porsche et notamment Lamborghini, sont engagés.

Un gage de succès

« Notre objectif, c’est évidemment de gagner, raconte-t-il. Et je pense qu’on peut y parvenir. Notre Mercedes est reconnue comme l’une des voitures les plus endurantes. »

« On ne le répétera jamais assez souvent que la fiabilité est un gage de succès, surtout dans une course de 24 heures. »

Ward a effectué des essais fructueux, il y a deux semaines à Spa-Francorchamps.

« C’est très motivant, de conclure Grenier. Et, comme moi, il connaît bien le circuit. On ne peut qu’aborder cette course avec confiance. »