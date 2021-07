Musique classique et symphonique: sept grands concerts en août à travers tout le Québec

La musique classique résonne un peu partout en province à travers différents festivals et événements dans Lanaudière, à Saint-Irénée dans Charlevoix et ailleurs au Québec. Voici sept propositions intéressantes à voir en août.

Les Pêcheurs de perles

Festival d’opéra de Québec

2 et 4 août – 20 h 30

Théâtre La Bordée

Jeunesses Musicales Canada présente, à Québec, sur les planches du Théâtre La Bordée, sa toute nouvelle création avec une version piano et voix de l’opéra Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet. On retrouvera, en vedette, les voix de la soprano Carole-Anne Roussel, du ténor Louis-Charles Gagnon, des barytons Bruno Roy et Olivier Bergeron et d’Holly Kroeker au piano, dans une mise en scène d’Alain Gauthier.

Alexandre Da Costa et le trio jazz Stradivaria

Photo d'archives

Festival Stradivaria

7 août – 16 h 30

Plage municipale Michel-Jr.-Lévesque

Lac Tibériade de Rivière-Rouge

Alexandre Da Costa et le trio jazz Stradivaria se lancent dans une aventure tout en audace où ils revisiteront les grands titres de la musique baroque et classique pour les remixer au goût du jour. L’invitée Geneviève Leclerc joindra sa voix au Stradivarius du violoniste pour partager certains de ses coups de cœur. C’est gratuit.

Vers un monde nouveau

Photo Agence QMI, Steve Madden

Festival de Lanaudière

8 août – 17 h

Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain présentent, à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. La première mondiale de l’œuvre Eko-Bmijwang (Aussi longtemps que la rivière coule) de la compositrice autochtone Barbara Assiginaak et Les Fresques de Piero della Francesca font aussi partie du programme.

Le grand concert gratuit

Photo courtoisie, Louise Leblanc

Festival Opéra de Saint-Eustache

8 août – 14 h 30

Jardins du Manoir Globensky

Les sopranos Sharon Azrieli, Suzanne Taffot, le ténor Lous-Charles Gagnon, la mezzo-soprano Marie-Andrée Mathieu, le baryton Hugo Laporte et le chœur du FestivalOpéra de Saint-Eustache interpréteront plusieurs airs d’opéra dont La Traviata, Gianni Schicchi, Le Barbier de Séville, L’Elisir d’Amore, Les Noces de Figaro, Porgy and Bess et Nabucco.

Images oubliées

Concerts aux îles du Bic

11 août – 16 h et 20 h

Église Sainte-Cécile du Bic

Le violoncelliste Stéphane Tétreault, accompagné par le pianiste Olivier Hébert-Bouchard, fera résonner son Stradivarius lors d’une rétrospective musicale sur la vie de Claude Debussy.

I Musici

Festival Orford musique

Salle Gilles-Lefebvre

13 août – 16 h 30 et 19 h 30

L’ensemble montréalais I Musici, sous la direction de Jean-Marie Zeitouni, qui dirige ses derniers concerts à titre de chef et directeur artistique, interprétera les œuvres In The Time of Our Disbelieving de Murphy, Souvenir d’un lieu cher de Tchaïkovski et Sérénade pour orchestre à cordes de Suk.

Au revoir Marie-Nicole

Photo courtoisie, Geneviève LeSieur

Festival international du Domaine Forget

21 août – 20 h

La grande Marie-Nicole Lemieux et les Violons du Roy, sous la direction du chef Jean-Marie Zeitouni, offriront un programme constitué d’œuvres d’Elgar et de Schubert. La contralto québécoise mettra fin, lors de cette soirée, à une association de dix ans à titre d’ambassadrice de cet événement. Ce concert sera offert en webdiffusion du 25 août au 8 septembre.