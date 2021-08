À propos du harcèlement sexuel en public

Dans Le Journal, on parle des femmes qui sont tannées de se faire harceler dans la rue. Je n’en reviens pas encore de lire un tel discours féministe qui consiste à n’attribuer qu’aux seuls hommes le fameux phénomène du harcèlement.

Que les hommes sifflent sur le passage des femmes, les regardent ou fassent des commentaires quand ces dernières présentent une beauté physique évidente en portant des vêtements révélateurs de celle-ci est tout ce qu’il y a de plus normal. Ces derniers ne sont pas faits en bois et surtout pas indifférents à leurs charmes.

Un tel comportement est peut-être dérangeant à la longue pour certaines femmes. Mais ne soyons pas puritains, que diable ! Est-ce plus grave, ça, le fait que de nombreuses femmes continuent de chercher à provoquer semblables réactions chez les hommes par leur manière de s’habiller ? Les hommes les regardent et sifflent parce qu’elles le cherchent.

Quand on veut passer incognito dans une foule on ne s’habille pas en « orange ou en vert fluo ». La modestie semble être un mot antédiluvien, mais le remettre à la mode replacerait peut-être bien des choses.

Quand je vois des femmes avec des décolletés jusqu’au nombril et que j’entends dire qu’elles ne veulent pas qu’on les regarde, je me pose de sérieuses questions sur leur équilibre mental. C’est comme ceux qui sont tatoués de la tête aux pieds et qui s’offusquent qu’on essaie de deviner ce que représentent leurs tatouages ! Branchez-vous !

Joseph Rivard

Le savoir-vivre et le respect de l’autre, ça vous dit quelque chose ? Depuis quand siffler sur le passage d’une femme ou la traiter de « belle petite pitoune » est-il devenu une chose normale ? Diriez-vous à quelqu’un qu’il est mal vêtu parce que vous n’aimez pas ce qu’il porte ? Le choix d’un vêtement est une question de goût personnel et rien ne justifie qu’on blesse l’autre parce qu’on n’est pas d’accord avec son choix vestimentaire.

Aucun vêtement porté par une femme ne doit être considéré comme un laissez-passer pour lui faire des commentaires, la dénigrer, la ridiculiser, ou pire encore, l’agresser verbalement ou autrement. Pareil pour les tatouages arborés par certains. Comment vous sentiriez-vous si quelqu’un que vous croisez dans le métro vous demandait soudain « Pourquoi tu t’arranges comme ça ? Je trouve ça bizarre ! » ? Est-ce que vous ne lui diriez pas spontanément de se mêler de ses affaires ?