À vos arbres, citoyens!

Trop d’arbres sont coupés, trop de boisés sont menacés dans la capitale nationale. On pourrait penser que les arbres sont remplaçables, renouvelables, puisqu’on peut en replanter. C’est sans doute ce que veut faire croire la Ville de Québec quand, à l’occasion du récent massacre à la tronçonneuse sur Hochelaga, elle annonce qu’elle plantera plus d’arbres qu’il n’y en avait initialement sur le site.

Seulement, voilà, une grande proportion des jeunes arbres plantés en milieu urbain meurent après quelques années seulement. Et, à plusieurs endroits, entre l’asphalte et le béton, il n’y a tout simplement plus de place pour en planter. Si bien qu’en réalité, la surface de la ville recouverte par les arbres (canopée) régresse parce qu’on autorise trop facilement la coupe d’arbres matures et qu’on n’oblige pas leur protection lors de travaux de construction.

Une ville saine et sécuritaire

Nous, Mères au front de la ville de Québec, voulons une belle ville, saine, sécuritaire et où il fait bon vivre pour nos enfants! Une ville avec de grands arbres au pied desquels lever la tête et s’extasier, une ville où jouer et courir dans des boisés en santé, fiers témoins du passé, qu’on laissera en héritage aux générations futures.

Tout comme les boisés, qui sont des écosystèmes complexes irremplaçables, les arbres matures de notre ville ont une valeur inestimable et doivent être conservés à tout prix. Selon l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, pour reproduire la capacité sanitaire et environnementale d’un arbre adulte à grand déploiement, il faut entre 20 et 50 jeunes arbres!

Et si la santé de nos enfants poussait dans les arbres?

La présence importante d’arbres réduit la prévalence de plusieurs maladies et le nombre de mortalités prématurées. Ce sont des capteurs de pollution, de bruit, de rayons ultraviolets responsables de cancers. Ils nous protègent des intempéries, des glissements de terrain et de l’érosion.

Un arbre mature produit l’effet de cinq climatiseurs, mais sans dégagement de chaleur ni recours à des réfrigérants nocifs pour le climat. Les arbres sont aussi le refuge d’oiseaux et d’animaux et, bien sûr, une source d’émerveillement et de découvertes – qui n’a jamais grimpé dans un arbre ou ne s’est jamais endormi à l’ombre de son feuillage? Pendant le confinement, nous avons été nombreux à fréquenter les espaces naturels de nos villes et à trouver la sérénité dans nos parcs. Or, si bénéfiques que soient les arbres, toutes les raisons semblent bonnes pour les couper.

Le projet de réseau structurant de Québec en est un exemple manifeste, car il menace des milliers d’arbres et plusieurs boisés partout dans la ville. Toutefois, nous ne sommes pas dupes: ce n’est pas le tramway qui condamne ces arbres, mais bien le manque d’audace à l’égard de l’automobile, qui occupe environ 50% de l’espace dans nos villes.

Sur certains tronçons, les voies automobiles parallèles au futur tramway seront élargies à quatre mètres, alors que la Direction de santé publique demande de les maintenir à trois mètres, pour des questions de sécurité et de santé. Il n’est pas trop tard dans le projet du tramway pour prendre des décisions courageuses en faveur des arbres.

Nous, Mères au front de la ville de Québec, demandons le respect et la préservation du précieux patrimoine commun qu’est notre forêt urbaine, indispensable à notre santé et à celle de nos enfants et petits-enfants. Nous pressons les candidats et candidates aux prochaines élections municipales de faire connaître leurs engagements dans ce dossier.

Signé les Mères au front de la ville de Québec: