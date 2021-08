De nouveaux assouplissements au Québec dès aujourd’hui

Dès aujourd’hui, de nouveaux allègements pour les bars et les salles de spectacles sont en vigueur partout dans la province.

• À lire aussi: Encore 100 000 vaccins nécessaires pour atteindre la cible

• À lire aussi: Un employeur pourra imposer le télétravail aux employés non vaccinés

Ainsi, les bars, les restaurants et les microbrasseries pourront servir de l’alcool jusqu’à 1 h du matin, au lieu de minuit, comme il est présentement le cas.

Toutefois, les bars et les microbrasseries doivent continuer de fermer à 2 h.

De plus, les salles de spectacles, les festivals et les stades de la province peuvent maintenant accueillir plus de spectateurs.

À l’extérieur, 15 000 personnes sont maintenant autorisées, en suivant les directives établies pour chaque type d’événement. La capacité d’accueil précédente était de 5000 personnes au maximum, soit trois fois moins.

À l’intérieur, 7500 personnes sont autorisées. Chaque section indépendante peut également accueillir 500 personnes.

Auparavant, la capacité maximale était de 3500 personnes, dans des sections indépendantes de 250 personnes.

Pour réduire au minimum les attroupements en marge des événements, les organisateurs doivent cependant assurer une circulation fluide partout sur leur site.

De leur côté, les petites salles avec des places assignées peuvent désormais admettre 250 personnes à l’intérieur et 500 personnes à l’extérieur.

Ces assouplissements avaient été annoncés le 26 juillet dernier par le ministre de la Santé, Christian Dubé.

À VOIR AUSSI