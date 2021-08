Équipe Québec s’incline face aux Boulders

Malgré une performance inspirée de David Glaude, Équipe Québec a dû s’avouer vaincue au derby de circuits après un verdict nul de 6 à 6 au terme d’un duel de 10 manches contre les Boulders de New York, dimanche au Stade Canac.

Les Boulders ont remporté le derby 5 à 1. Ray Hernandez (deux), Tucker Nathans (deux) et Zach Kirtley (un) ont expulsé des balles hors des limites du terrain pour les visiteurs tandis que Connor Panas est parvenu à cogner une longue balle. Hernandez et Kirtley, tout comme Ryan Ramiz, avaient préalablement réussi des longues balles dans la rencontre pour les Boulders.

Auparavant, Glaude a inscrit le point égalisateur au cours du 10e et dernier tour au bâton après avoir amorcé la manche au deuxième coussin. C’est en vertu d’un simple de Jeffry Parra qu’il a permis aux représentants de la Belle Province de prolonger le débat.

Si ce point égalisateur était non mérité, Glaude a été à l’origine de quatre des cinq autres points de l’équipe à domicile. L.P. Pelletier et Riley Pittman ont en effet touché la plaque après que Glaude eut frappé des ballons-sacrifices, respectivement en première et en cinquième manche.

Glaude a également cogné un simple opportun qui a produit deux points lors du septième engagement. Son club créait ainsi l’égalité au compte de 5 à 5 après avoir échappé une avance de 3 à 1.

Jesse Hodges a également ajouté un point au tableau à l’aide d’un simple en quatrième manche.

Le partant d’Équipe Québec, soit Codie Paiva, a alloué cinq points, sept frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches et un tiers. C’est Evan Rutckyj qui était sur la butte en 10e manche lorsque Ryan Ramiz a poussé son coéquipier vers la plaque avec un simple.

Dans l’autre clan, Robby Rowland a donné deux points, quatre frappes en lieu sûr et une passe gratuite en quatre manches.

Équipe Québec recevra maintenant les Valleycats de Tri-City pour une série de trois parties à compter de mardi.