Jennifer Abel ne peut s’imposer au 3 m individuel

La plongeuse Jennifer Abel n’a pas été en mesure d'obtenir une première médaille olympique individuelle, elle qui a dû se contenter du huitième rang en finale du 3 m, dimanche, aux Jeux de Tokyo.

La Québécoise a réussi avec brio ses deux premiers plongeons, mais elle a raté sa troisième tentative, un double périlleux et demi renversé. Elle a obtenu la note de 39 pour cet essai, ce qui l’a fait dégringoler du troisième au neuvième rang du classement.

Abel a conclu sa compétition avec un total de 297,45 points. Cela représente 86,05 points de moins que la championne de l’épreuve, la Chinoise Shi Tingmao. Cette dernière a complètement dominé la compétition et a ainsi conservé son titre de championne olympique.

Sa compatriote, Han Wang (348,75), a remporté la médaille d’argent, alors que le bronze a été obtenu par l’Américaine Krysta Palmer (343,75).

Pour revenir à Abel, la Lavalloise en est à ses quatrièmes Jeux olympiques. Au 3 m individuel, elle avait pris le quatrième rang à Rio (2016), le sixième à Londres (2012) et le treizième à Pékin (2008). L’athlète de 29 ans détient toutefois des médailles au 3 m synchro, soit le bronze obtenu à Londres et l’argent récolté un peu plus tôt à Tokyo.

Trop peu trop tard pour Conners

Au golf masculin, le Canadien Corey Conners a bien fini son parcours olympique, en remettant une carte de 65 (-6). C’était toutefois trop peu trop tard, lui qui a terminé avec un cumulatif de 271 (-13), au 13e rang.

Le représentant de l’unifolié avait aussi bien fait durant la troisième ronde, avec un pointage de 66 (-5). C’est son début de tournoi qui l’a ralenti, lui qui a seulement retranché deux coups à la normale lors des deux premières rondes.

C’est l’Américain Xander Schauffele qui a remporté la médaille d’or, terminant la compétition avec un total de 266 (-18) frappes. Le nouveau champion a joué 67 (-4) lors de son dernier tour de piste.

La ronde de la journée est toutefois revenue au Slovaque Rory Sabbatini. L’athlète de 45 ans a réussi 10 oiselets, un aigle et deux bogueys. Sa carte de 61 (-10) représente un record olympique pour le meilleur pointage réussi lors d’une ronde. Il a terminé au deuxième échelon de la compétition, un coup derrière le meneur, pour remporter la médaille d’argent.

Quant à la breloque de bronze, les athlètes se sont battus chaudement en prolongation avant qu'elle ne soit remportée. Le Taïwanais C.T. Pan, l’Américain Colin Morikawa, l’Irlandais Rory McIlroy, le Chilien Mito Pereira et le Colombien Sebastian Munoz se sont affrontés lors de trous supplémentaires. C’est le premier golfeur sur cette liste qui l'a finalement gagnée.

En bref

La lutteuse canadienne Erica Wiebe n’a pas réussi à défendre son titre olympique, elle qui a baissé pavillon dès son premier combat chez les moins de 76 kg à Tokyo. L’Ontarienne de 32 ans s’est inclinée 5 à 4 contre l’Estonienne Epp Mäe.

En gymnastique artistique, la Canadienne Shallon Olsen a pris le septième rang lors de la finale de l’épreuve de la table de saut. Elle améliore ainsi son résultat de Rio (2016) par un rang.

Vaincue 16 à 12 par les Pays-Bas, l’équipe canadienne de water-polo féminine a perdu son dernier affrontement de la phase préliminaire. Classée quatrième du groupe A, elle se mesurera aux États-Unis en quarts de finale du tournoi.

