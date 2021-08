Jeux de Tokyo: les Américains se ressaisissent

SAITAMA | Guidée par l’offensive des Kevin Durant et Jayson Tatum, l’équipe américaine de basketball a littéralement écrasé les Tchèques par le pointage de 119 à 84 pour être assurée de finir meilleure deuxième de la phase de groupe du tournoi olympique.

Une seconde victoire s’imposait pour Team USA, à la Super Arena de Saitama, après celle encore plus largement obtenue aux dépens de l’Iran 120 à 66 et surtout depuis sa défaite surprise en ouverture de la compétition face à la France (83-76).

Leur combustion a été un peu lente puisque les Tchèques ont dominé le premier quart-temps (25 à 18), grâce à Blake Schilb avec une récolte de 17 points.

Durant sonne la charge

C’est Durant qui a sonné le réveil des Américains avec ses 23 points contribuant à donner une avance de 47 à 43 aux siens. À la pause, Tatum a pris le relais en deuxième demie avec 27 points.

Les hommes de Gregg Popovich finissent deuxièmes du groupe B, derrière la France. Ils comptent un différentiel de +82 points, qui s’avère d’ores et déjà le plus gros, par rapport aux autres deuxièmes.

Dans le groupe A, l’Italie a fini à +16. Dans le C, la Slovénie (+53) et l’Espagne (+21) s’affrontent dimanche pour la première place, et le perdant, assuré de finir deuxième, ne pourra pas dépasser les Américains au « point average ».

