Le pouvoir immense des mots

Pour la première fois dans sa carrière, Dominique Demers évoque un événement qui a bouleversé son enfance – la mort de sa mère quand elle avait 10 ans –, dans un très bel album illustré par Janou-Ève Leguerrier, Le pélican et moi. Elle raconte aussi comment sa mère, en lui faisant découvrir la poésie d’Alfred de Musset, lui a donné des ailes pour devenir écrivaine.

L’album est magnifique. « Chaque mot est pesé. On a travaillé très fort », dit Dominique Demers, en entrevue. Elle ne connaissait pas du tout Janou-Ève Leguerrier avant d’entamer ce projet. « Ça a été une super belle aventure. »

Dominique Demers avait envie d’entreprendre un projet qui aurait une saveur poétique et qui permettrait aux enfants de mieux vivre, mais aussi d’explorer la portée de la poésie. « Le pouvoir d’évocation des mots, c’est quelque chose qui me touche beaucoup. »

L’écrivaine avait brièvement parlé de la mort de sa mère dans un de ses tout premiers livres, Marie-Tempête, il y a presque 30 ans. « Dans Marie-Tempête, je parle du décès de ma mère tandis que là, je raconte le côté plus lumineux, en même temps que le côté triste, bien sûr : le cadeau que ma mère m’a fait avant de mourir. Ça a illuminé toute mon existence. »

En écrivant Le pélican et moi, elle a mieux compris ce qui s’était passé entre sa mère et elle. « J’ai fait plus de liens, mais j’ai toujours été consciente que ma mère m’avait fait un cadeau immense. Je ne savais pas que ça prendrait autant de place dans ma vie, au cours des 40 dernières années ; depuis que j’écris et que les livres sont au centre de ma vie. »

Un héritage

Sa mère lui a légué l’amour des mots et leur puissance. Dominique écrit d’ailleurs dans le livre que les mots peuvent être plus tranchants qu’une épée. « Ma mère m’a fait comprendre qu’avec les mots, tout devient possible », dit-elle.

« Avec sa seule voix, ma mère fait voler les oiseaux... c’était très puissant pour une petite fille, sans être vraiment compris. J’ai mis toute ma vie, jusqu’à maintenant, à le comprendre, et je n’ai pas fini ! »

Explorer la puissance des mots et le pouvoir réparateur de la littérature, elle y croit. « Ça nous aide à supporter le difficile. C’est vraiment quelque chose de très important dans ma vie. »

Les mots, en prose ou en poésie, aident. Et dans le contexte de la pandémie, a-t-elle encore confiance dans le pouvoir guérisseur des mots ? « Plus que jamais ! » s’exclame-t-elle avec conviction.

Elle raconte une petite anecdote. « Au début de la pandémie, ça faisait quasiment un an et demi que je n’avais pas pris de vacances. Mon voyage, comme pour bien des gens, a été annulé. C’était un voyage de plongée. Alors j’ai écrit un roman pour enfants qui se passe sous l’eau. Alors j’ai plongé... pendant trois mois ! J’étais vraiment dans l’eau, avec des requins, des tortues et des raies. Alors la puissance des mots, ça fait partie de mon quotidien, comme dévoreuse de livres, et comme écrivaine aussi. »

La poésie

La poésie d’Alfred de Musset l’a beaucoup touchée quand sa mère lui récitait Le Pélican, quand elle avait dix ans. « Même si je ne comprenais pas tous les mots de vocabulaire et qu’il y avait une complexité qui me dépassait, malgré cela, j’étais subjuguée. Ce dont je me souviens, surtout, c’est qu’avec les seuls mots, ma maman dessinait des images et je les voyais. »

« Je pense que c’est ce qui me fascine encore aujourd’hui – comment on peut construire des mondes, juste avec des mots. Alfred de Musset étant un grand poète, je n’avais pas besoin de tout comprendre pour que la magie opère. »

Janou-Ève Leguerrier est illustratrice, directrice artistique et autrice.

Elle a étudié en design graphique à l’UQAM avant de se perfectionner en image imprimée à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Maman est magicienne.

Les vers qu’elle récite me tatouent en plein cœur.

On dirait que j’existe plus fort et plus vrai que d’habitude. »